В Челнах загорелся склад, расположенный в проезде Огнеборья
Во вторник, 23 июня, в Набережных Челнах произошел пожар в складском помещении по адресу: промзона БСИ, проезд Огнеборья. Погибших и пострадавших нет.
Как передает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13.22. Огонь был локализован в 13.42, а в 13.53 пожар удалось ликвидировать.
В результате происшествия сгорела пиролизная установка по переработке жидкой резины и кровля склада на площади 100 кв. м, крыша и стена здания частично повреждены.
Для тушения пожара привлекались 41 человек и 12 единиц техники.Происшествия Татарстан
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