В Челнах загорелся склад, расположенный в проезде Огнеборья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во вторник, 23 июня, в Набережных Челнах произошел пожар в складском помещении по адресу: промзона БСИ, проезд Огнеборья. Погибших и пострадавших нет.

Как передает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13.22. Огонь был локализован в 13.42, а в 13.53 пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия сгорела пиролизная установка по переработке жидкой резины и кровля склада на площади 100 кв. м, крыша и стена здания частично повреждены.

Для тушения пожара привлекались 41 человек и 12 единиц техники.