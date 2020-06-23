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В Челнах загорелся склад, расположенный в проезде Огнеборья

18:01, 23.06.2020
В Челнах загорелся склад, расположенный в проезде Огнеборья
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во вторник, 23 июня, в Набережных Челнах произошел пожар в складском помещении по адресу: промзона БСИ, проезд Огнеборья. Погибших и пострадавших нет.

Как передает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13.22. Огонь был локализован в 13.42, а в 13.53 пожар удалось ликвидировать.

В результате происшествия сгорела пиролизная установка по переработке жидкой резины и кровля склада на площади 100 кв. м, крыша и стена здания частично повреждены.

Для тушения пожара привлекались 41 человек и 12 единиц техники.

Происшествия Татарстан
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