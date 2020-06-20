С 21 июня у пригородного поезда Казань — Свияжск появится новая остановка

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

С 21 июня у пригородного поезда №6301 сообщением Казань — Свияжск появится новый остановочный пункт — Обсерватория.

При этом отменяется остановка ВЧД.

Поезд отправляется со станции Казань в 6:37. Далее электричка проследует через остановочные пункты: Адмиралтейская слобода (6:41-6:42), Новое Аракчино (6:50-6:51), Юдино В. (6:54-6:55), Юдино Ц. (6:58-6:59), Займище (7:04-7:05), Обсерватория (7:08-7:09), 773-й км (7:12-7:13), Васильево (7:19-7:20), 766-й км (7:23-7:24), Атлашкино (7:26-7:27), Зеленый Дол (7:33-7:34), Волга (7:37-7:38), 753-й км (7:42-7:43). На станцию Свияжск поезд прибудет в 7:46, передает мэрия Казани.

Также с 16 июня изменилось расписание пригородного поезда №6102 сообщением Канаш — Казань. Теперь пригородный поезд отправляется со станции Канаш в 8:42.

