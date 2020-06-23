Премьер-министр Татарстана возложил цветы к могилам «премьеров» советского периода

Во вторник, 23 июня, премьер-министр РТ Алексей Песошин и спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин возложили цветы к могилам председателей Совнаркома ТАССР и Совета министров ТАССР.

Церемонии прошли на Арском и Ново-Татарском кладбищах, передает пресс-служба президента РТ.

На Ново-Татарском кладбище Песошин и Мухаметшин почтили память Гумера Усманова, руководившего Советом министров ТАССР с 1966 по 1982 год. А затем еще семь лет занимавшего должность первого секретаря Татарского обкома КПСС. Напомним, что Усманов скончался в феврале 2015 года.

На Арском кладбище они также отдали дань памяти следующим политическим деятелям республики: