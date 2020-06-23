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Премьер-министр Татарстана возложил цветы к могилам «премьеров» советского периода

13:52, 23.06.2020
Премьер-министр Татарстана возложил цветы к могилам «премьеров» советского периода
Фото: prav.tatarstan.ru

Во вторник, 23 июня, премьер-министр РТ Алексей Песошин и спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин возложили цветы к могилам председателей Совнаркома ТАССР и Совета министров ТАССР.

Церемонии прошли на Арском и Ново-Татарском кладбищах, передает пресс-служба президента РТ.

На Ново-Татарском кладбище Песошин и Мухаметшин почтили память Гумера Усманова, руководившего Советом министров ТАССР с 1966 по 1982 год. А затем еще семь лет занимавшего должность первого секретаря Татарского обкома КПСС. Напомним, что Усманов скончался в феврале 2015 года.

На Арском кладбище они также отдали дань памяти следующим политическим деятелям республики:

  • Саид Шарафеев (председатель Совнаркома ТАССР, 1943—1950, и председатель Совета министров ТАССР, 1957—1960);
  • Миргарифан Азизов (председатель Совета министров ТАССР, 1950—1957);
  • Ильдус Садыков (председатель Совета министров ТАССР, 1982—1985);
  • Мухаммат Сабиров (председатель Совета министров ТАССР, 1989—1991 и премьер-министр РТ, 1991—1995).
ОбществоВласть Татарстан
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