Испытания робота-хирурга в Татарстане начнут через два года

Ученые университета Иннополис и Казанский электротехнический завод (КЭТЗ) разрабатывают медицинского робота-хирурга. Его опытные испытания планируется провести через полтора-два года.

КЭТЗ начал создавать робота в июле 2019 года, университет присоединился к проекту в 2020 году.

Сейчас уже готов макетный образец всех узлов, техническая документация и программное обеспечение (ПО). Специалисты IT-вуза разработают ПО серверной части медицинского робототехнического комплекса.

Ученым нужно провести предварительный анализ всех рисков и учесть их при планировании архитектуры ПО, а также при его разработке. По задумке разработчиков, программа должна передавать видео высокого разрешения (до 4К) на экран перед врачом-хирургом с задержкой не более 40 миллисекунд, содержать интуитивный интерфейс пользователя.

Еще в России еще не было прецедентов успешной сертификации полноценных хирургических роботов, поэтому разработка такого ПО — уникальная задача, подчеркнул руководитель Лаборатории мехатроники, управления и прототипирования, входящей в состав Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники», на базе Университета Иннополис Игорь Гапонов.

Робот находится у операционного стола, а врач, который делает операцию, наблюдает за ней на экране и дистанционно управляет манипуляторами с помощью джойстиков с кнопками и педалями, которых всего пять штук. Педали переключают управление между руками робота. Хирург одновременно может управлять четырьмя роботизированными руками с инструментами: видеокамерами, иглодержателями, ножницами с коагуляцией, зажимами, пишет ТАСС.

Применение таких робототехнических систем уменьшает тремор рук хирурга и сокращает время послеоперационного восстановления пациентов.



Ранее в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработали препарат, который сможет уничтожать раковые клетки. Исследования проводились совместно с биологами Университета Палермо (Италия).

