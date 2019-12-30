Минниханов подарил автомобиль супруге экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил жене экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе новый автомобиль представительского класса и взял на себя расходы по эксплуатации машины, включая топливо и зарплату водителя.

Как сообщила пресс-служба Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), подарок был сделан после того, как глава РТ увидел фотографию Атамбаевой. Сама она отметила, что для нее пользоваться общественным транспортом было обычным делом.

Стоит отметить, что Раиса Атамбаева является татаркой по национальности.

Ранее арестованного 8 августа Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке госпереворота.