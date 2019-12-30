Пресс-служба Минниханова опровергла, что он подарил супруге экс-президента Киргизии автомобиль

Пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова опровергла, что он подарил супруге экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева автомобиль.

Там сообщили, что 23 июня во время встречи Минниханова с татарской диаспорой, проживающей в Киргизии, со стороны актива поступило обращение с просьбой помочь в выделении автомобиля для нужд центра «Туган тель». Президент Татарстана его поддержал.

«Согласно уже сложившейся практике работы с диаспорами, просьба была направлена в специально созданный фонд на рассмотрение. Фонд существует при Всемирном конгрессе татар и формируется исключительно на средства благотворителей. Распределение средств фонда осуществляется только решением его содержателей. Фондом был закуплен автомобиль и передан в управление диаспоры. Дальнейшее использование автотранспорта — прерогатива диаспоры. От имени президента Республики Татарстан никакие именные автомобили не вручались», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) сообщила, что

Минниханов подарил жене экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе новый автомобиль представительского класса и взял на себя расходы по эксплуатации машины, включая топливо и зарплату водителя.