В Казани появится сорокаметровый пирс

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани у НКЦ «Казань» будет построен новый пирс. Его длина составит 40 метров.

Как сообщает «Татар-информ», пирс появится рядом с Парком знаний, где будут располагаться новые фонтаны и игровые площадки.

Со стороны улицы Подлужной на набережную Казанки обустроят новый проход. Пока часть его выложена галькой. Там уже обустроили места для фонтанов, а в качестве дорожек пока уложили бетонные плиты.

Ранее сообщалось, что стратегия развития всей Кремлевской набережной может быть представлена обществу уже этим летом.

