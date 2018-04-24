В Казани состоялись съемки нового выпуска «Орла и решки» с Жанной Бадоевой

В Казани вчера прошли съемки нового выпуска «Орла и решки» с Жанной Бадоевой. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы в Казани и посетили музей «Чак-Чак». Попали совершенно в другой мир… Интересно! И, самое главное, вкусно», — написала Бадоева.



По ее словам, она также в первый раз приготовила татарскую национальную сладость.

«Без приключений не обошлось, но чак-чак удался!» — отметила телеведущая.

Судя по всему, вместе с Бадоевой эпизод про Казань будет вести резидент Comedy club Андрей Скороход. В своем Instagram он на днях опубликовал видео со стадиона «Казань Арена».

Когда выйдет новый выпуск «Орла и решки» про Казань, пока неизвестно.

Напомним, что ранее «Орел и решка» уже посещала Казань. Премьера третьего эпизода седьмого сезона под названием «Назад в СССР» про столицу Татарстана состоялась в сентябре 2013 года.

В феврале этого года телепередача «Орел и решка» на своем сайте открыла голосование за города, в которые приедут ведущие. Согласно рейтингу, Альметьевск занял второе место, а Казань — 46-е.