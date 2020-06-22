Прокурор запросил 6 лет колонии для режиссера Серебренникова

Прокурор запросил наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. рублей режиссеру Кириллу Серебренникову.

Также гособвинение попросило назначить фигурантам дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому 5 лет лишения свободы, а Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по 4 года, пишет «РИА Новости».

Мещанский суд Москвы огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» 26 июня, сообщает информагентство.

Дело Серебренникова началось в 2017 году. По версии следствия, он и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей из выделенных государством денег на театральный проект «Платформа».



В сентябре прошлого года Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях из госбюджета в отношении Кирилла Серебренникова и его коллег. Причиной послужили данные повторной экспертизы по проекту «Платформа».

