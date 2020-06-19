«Нефтехимик» получил лицензию для участия в ФНЛ

«Нефтехимик» успешно прошел процедуру получения лицензии для участия в ФНЛ на сезон 2020/21 годов. Об этом стало известно «Реальному времени» из собственных источников в нижнекамском клубе.

Таким образом, «Нефтехимик» подтвердил свою готовность сыграть в следующем сезоне в ФНЛ. Сейчас в клубе заняты работой по продлению контрактов с игроками команды, а также подписанием новичков.

Напомним, в предыдущем сезоне ФНЛ «Нефтехимик» занял пятое место в турнирной таблице, остановившись в шаге от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ.