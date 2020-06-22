Эмиль Гарипов: «Билялов заслуженно признан лучшим вратарем сезона»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов считает, что Тимур Билялов из «Ак Барса» заслуженно получил приз лучшему голкиперу КХЛ по итогам прошедшего сезона.

— Удивило то, как игравший с вами Тимур Билялов успешно провел последний сезон в «Ак Барсе», установив рекорды сухих серий КХЛ и Суперлиги?

— Да, Тимур молодец. Очень хорошо отыграл и заслуженно признан лучшим вратарем сезона, — считает голкипер «Авангарда».

Напомним, Гарипов является воспитанником казанского хоккея. В середине прошедшего сезона «Ак Барс» расторг с ним контракт, после чего он перешел в «Авангард». Одной из причин расставания называлась качественная игра Тимура Билялова, который в итоге был признан лучшим вратарем сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гарипов провел 9 матчей, в которых пропустил 16 шайб и одержал 4 победы. Он отразил 92,7% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности — 2,08.