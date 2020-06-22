«Авангард» хочет расстаться с защитником Мануховым

«Авангард» хочет расстаться с защитником Романом Мануховым. Об этом сообщает журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко.

По данным источника, в омском клубе не рассчитывают на услуги хоккеиста в следующем сезоне. При этом Манухов имеет с «Авангардом» еще один год контракта.

На данный момент, защитник переведен в фарм-клуб омичей новокузнецкий «Металлург». Есть вероятность, что хоккеист будет выставлен на драфт отказов, откуда сможет перейти в другую команду из КХЛ.

Напомним, Манухов является обладателем Кубка Гагарина — 2018 в составе «Ак Барса». Из казанского клуба защитник был выкуплен «Авангардом» по окончании сезона 2018/19 годов, выйдя на игрока с квалификационным предложением.