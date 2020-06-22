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«Авангард» хочет расстаться с защитником Мануховым

11:47, 22.06.2020
«Авангард» хочет расстаться с защитником Мануховым
Фото: ak-bars.ru/

«Авангард» хочет расстаться с защитником Романом Мануховым. Об этом сообщает журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко.

По данным источника, в омском клубе не рассчитывают на услуги хоккеиста в следующем сезоне. При этом Манухов имеет с «Авангардом» еще один год контракта.

На данный момент, защитник переведен в фарм-клуб омичей новокузнецкий «Металлург». Есть вероятность, что хоккеист будет выставлен на драфт отказов, откуда сможет перейти в другую команду из КХЛ.

Напомним, Манухов является обладателем Кубка Гагарина — 2018 в составе «Ак Барса». Из казанского клуба защитник был выкуплен «Авангардом» по окончании сезона 2018/19 годов, выйдя на игрока с квалификационным предложением.

СпортХоккей Татарстан
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