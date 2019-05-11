Защитник «Ак Барса» Роман Манухов подписал контракт с «Авангардом»

«Авангард» подписал контракт на два года с защитником Романом Мануховым, сообщается на официальном портале КХЛ.

25-летний игрок, который выступал за «Ак Барс», принял квалификационное предложение омского клуба. Манухов перешел в «Ак Барс» в сезоне 2017/18. Большую часть прошлого сезона защитник пропустил из-за травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский продолжит карьеру в «Северстали». Как сообщает пресс-служба казанского клуба, он получит за игрока денежную компенсацию. Ее размер не уточняется.

В «Ак Барс» Подъяпольский перешел в 2017 году. Также нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов продлил контракт с клубом на два года.

