Льготную ипотеку попросят продлить до следующего года

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Льготную ипотеку по 6,5% попросят продлить на 2021 год. С такой просьбой депутаты Госдумы намерены обратиться к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутаты выйдут с предложениями создать условия для активизации кредитования.

«Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты» — приводит слова спикера «Коммерсант».

Напомним, что льготная ипотека под 6,5% действует до 1 ноября. В России получено уже 40 тысяч кредитов на сумму около 100 млрд рублей.

