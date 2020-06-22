В Татарстане полиция устроила погоню за водителем без прав и наркоманом

Фото: Реальное время

В Татарстане полиция устроила погоню за водителем, перевозившим наркомана с пакетом марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел на дороге Нурлат — Чувашский Тимерлик — Бикулово — Фомкино. Автомобиль «Киа Сид» не подчинился законным требованиям инспекторов ДПС об остановке и направился в сторону города Нурлат.

Полицейские начали погоню и потребовали от водителя прижаться к обочине и остановиться. Тот требования игнорировал и двигался с высокой скоростью. В какой-то момент полицейские заметили, что из машины выбросили темный целлофановый пакет.

Автомобиль остановился через несколько метров. Водитель и пассажир пытались скрыться в подъезде жилого дома, однако их смогли задержать. Машиной управлял 34-летний мужчина, пассажиром был 25-летний молодой человек.

Против водителя были составлены пять административных протокола за нарушения правил дорожного движения. Он оказался лишенным водительских прав. Кроме этого, он не поставил автомобиль на ручник, из-за чего его машина самопроизвольно врезалась в патрульную автомашину.

Пакет, выброшенный из авто во время движения, принадлежал пассажиру. В нем оказался каннабис массой 63,9 грамма. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



Ранее в Нижнекамске полицейские задержали 32-летнего местного жителя с девятью пакетиками синтетических наркотиков.

