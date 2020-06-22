В Москве не будут устанавливать ограничений на число наблюдателей на голосовании

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В Москве на голосовании к поправкам в Конституцию не будет вводится ограничения на число наблюдателей. Об этом заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Общественная палата Москвы планирует привлечь 20 тысяч наблюдателей на голосование по поправкам к конституции РФ.

«Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата... Никаких лимитов мы не делаем, ограничений по наблюдению нет», — цитирует его РИА Новости.

По словам спикера, наблюдатели будут обеспечены средствами защиты.

Напомним, что голосование к поправкам в Конституцию будет проведено 1 июля. Путин заявил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты.

