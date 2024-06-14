В работе «Авито» произошел сбой

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

В работе онлайн-агрегатора объявлений «Авито» наблюдаются сбои, на которые пожаловались пользователи, убедился корреспондент «Реального времени».



Пользователи сообщают, что при входе в приложение появляется сообщение «Ошибка. Что-то пошло не так».

— Разобрались. Тот случай, когда переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов. Систему уже восстановили. Нужно чуть-чуть подождать, — сообщили в пресс-службе «Авито».

Напомним, служба доставки СДЭК столкнулась со сбоями в работе систем и сайта компании. В компании сообщили, что он был спровоцирован внешним воздействием.