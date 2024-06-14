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Завтра в Казани в жилом массиве «Жилплощадка» будет отключено водоснабжение

14:02, 14.06.2024
Завтра в Казани в жилом массиве «Жилплощадка» будет отключено водоснабжение
Фото: Динар Фатыхов

В Казани 15 июня в жилом массиве «Жилплощадка» будет отключено водоснабжение. В домах не будет воды с 8.00 и до окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Водоснабжение в домах будет отключено по причине аварийно-ремонтных работ на насосной станции.

Аналогичное отключение водоснабжение 11 июня произошло в части домов Советского района. Тогда жители остались без воды в связи работами на аварийном участке водопроводной сети.

Разиль Самигуллин

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