Завтра в Казани в жилом массиве «Жилплощадка» будет отключено водоснабжение

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 15 июня в жилом массиве «Жилплощадка» будет отключено водоснабжение. В домах не будет воды с 8.00 и до окончания ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Водоснабжение в домах будет отключено по причине аварийно-ремонтных работ на насосной станции.

Аналогичное отключение водоснабжение 11 июня произошло в части домов Советского района. Тогда жители остались без воды в связи работами на аварийном участке водопроводной сети.

Разиль Самигуллин