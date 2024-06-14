Владимир Путин: в зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч военнослужащих

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находятся около 700 тысяч человек. Глава государства также отметил, что за последнее время российская армия помолодела.

Средний возраст командующих округами составляет 56 лет, командующих армией — 50 лет, а командующих дивизией — 46 лет.



Напомним, Путин заявил, что потери России на СВО в разы меньше, нежели со стороны Украины. Глава государства рассказал, что в настоящее время в плену российских войск находятся 6 465 военных ВСУ, в то время как в плену украинских войск пребывают 1 348 военных со стороны России.