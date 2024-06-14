«Казаньоргсинтез» отчитался перед общественным советом за экологию

Фото: Динар Фатыхов

В 2023 году «Казаньоргсинтез» потратил на реализацию природоохранных мероприятий рекордную сумму — более 1,2 млрд руб. Параллельно с этим на предприятии активно модернизируются производственные мощности. Всего за последние 15 лет КОС снизил удельные выбросы предприятия на 43%. Главное достижение последних лет, которое отмечают и власти республики, и обычные жители — это открытость предприятия. Увидеть производство изнутри и задать интересующие вопросы сейчас может буквально каждый желающий. Кроме того, уже год на КОСе работает общественный совет, в состав которого входят рядовые казанцы: врачи, преподаватели, экологи, ученые, священнослужители. Вчера состоялось очередное заседание совета. Какие проекты презентовало предприятие и что волнует жителей города — читайте в репортаже «Реального времени».

Мощность растет, в региональный бюджет направлено 6,5 млрд рублей

На «Казаньоргсинтезе» состоялось расширенное заседание общественного совета предприятия. Первая часть мероприятия прошла в формате «вопрос-ответ». Генеральный директор Айрат Сафин рассказал об итогах работы в 2023 году. За прошлый год «Казаньоргсинтез» выпустил более 1 млн тонн товарной продукции. В региональный бюджет предприятие направило 6,5 млрд рублей.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» на заседании сделал акцент на вопросах экологии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Акцент на заседании был сделан на вопросах экологии. Айрат Сафин подробно остановился на ключевых инвестпроектах по снижению воздействия на окружающую среду. Например, реконструкция системы водоподготовки на водозаборе предприятия позволила не только обеспечить жителей «Салават купере» питьевой водой, но и снизить выбросы СО2 на 24%. Модернизация цехов завода этилена снизила выбросы загрязняющих веществ на 17%, а реконструкция производства изопропилбензола — на 18%.

На сегодняшний день практически завершена модернизация реактора «В» на заводе полиэтилена низкого давления, проект перешел в стадию пусконаладки. По словам Айрата Сафина, при трехкратном увеличении мощности реактор «В», модернизированный с использованием более экологичных технологий, не увеличит уровень воздействия на окружающую среду. Сдувки неотработанных газов производства порошка полиэтилена, ранее сгоравшие на факеле, теперь — с помощью криогенной технологии — будут возвращаться из системы рекуперации в производственную цепочку. Согласно оценке экспертов, речь идет о более чем 8 тыс. тонн углеводородных газов.

В планах предприятия: модернизация очистных сооружений «Казаньоргсинтеза», обновление системы рекуперации для выделения этилена из факельных газов.

Запущены в производство материалы для авто и полива

В прошлом году «Казаньоргсинтез» начал выпуск новых марок продукции. По словам Айрата Сафина, они производились под запросы бизнеса. Например, линейку полиэтиленов высокой плотности пополнили маркой HD 12443 AP для производства трубок и лент капельного орошения. Продукт был выпущена в ответ на запрос российских аграриев.

По запросам аграриев России освоено производство новой марки полиэтилена высокой плотности. предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

Капельный полив обеспечивает равномерность полива, возможность сократить потребление воды на 30—70% и удобрений до 50% по сравнению с дождеванием, не допускает травмирования растений, препятствует росту сорняков, одновременно с этим позволяя ускорить процессы созревания и увеличивать в зависимости от культуры объем собираемого урожая в полтора и более раза.

Несколько новых марок стали выпускать и для автомобильной промышленности. Они использовались в производстве топливных баков и рассеивателей для фар.

— Это позволило обеспечить бесперебойный выпуск российских автомобилей вне зависимости от поставок полимеров из-за рубежа, — подчеркнул Айрат Сафин.

По его словам, благодаря продукции КОСа, получилось снизить общую массу автомобиля и, как следствие, уменьшить объем потребляемого топлива и выбросов.

Айрат Сафин рассказал участникам заседания о марках, которые обеспечили бесперебойный выпуск российских автомобилей вне зависимости от поставок полимеров из-за рубежа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Казаньоргсинтез» расширил ассортимент продукции для производства упаковочных материалов, что оценили экоактивисты. Гузелия Гиматдинова заметила, что продукция КОСа начала использоваться в производстве тетрапака. По ее словам, это достаточно сложно перерабатываемая упаковка, она задалась вопросом, не планирует ли предприятие инвестировать в развитие сбора и переработки этой упаковки. Айрат Сафин пообещал обсудить это вопрос с профильными специалистами и вернуться с ответом уже в следующий раз.

Решение проблем запахов в северной части Казани — рекультивация полигона ПЖКХ

На заседании был поднят вопрос и о запахах, на которые регулярно жалуются жители северных районов Казани. Руководителя Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяза Шакирова попросили разъяснить уровень ответственности организаций за ухудшение качества атмосферного воздуха.

— Вопрос запахов у нас последние три года в северной части Казани стоит очень остро. Управлением уже проведены проверки всех крупнейших предприятий, оказывающих наибольшее влияние на воздух этой части города. Выявленные нарушения на предприятиях поэтапно устраняются. Учитывая продолжающиеся жалобы, мы на регулярной основе инициируем повторные заявления в прокуратуру для проведения надзорных мероприятий в отношении этих предприятий, — рассказал он.

Фаяз Шакиров: «Вопрос запахов у нас последние три года в северной части Казани стоит очень остро». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Шакирова, на сегодняшний день проводится проверка на полигоне ПЖКХ, где выявлен ряд нарушений, в том числе не устраненных с прошлой проверки.

— Основной задачей полигона на сегодня является полная рекультивация, думаю, она поможет существенно уменьшить запахи в этом районе, но и тогда они не исчезнут сразу. Сейчас исполком Казани работает над проектом, конкретных сроков рекультивации пока нет, — отметил он.

Увидеть услышанное

После заседания участники общественного совета «Казаньоргсинтеза» отправились на экскурсию на производство. Им представилась возможность увидеть услышанное своими глазами. Была остановка и у реактора «В», гости предприятия смогли задать вопросы непосредственно специалистам, которые работают на этом производстве.

Мидхат Шагиахметов подчеркнул не только экономическую, но и экологическую значимость реализованного «Казаньоргсинтезом» проекта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Этот проект позволит нам увеличить мощности производства продукции, повысить эффективность предприятия. Но это и серьезный экологический проект, который отработанные газы заново пускает в производство и тем самым решает вопросы и экологии, и экономики предприятия, — отметил в разговоре со СМИ вице-премьер — министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Министр назвал и другие проекты, которые позволяют снизить воздействие предприятий СИБУРа в Татарстане на окружающую среду на 14—15%. Помимо реактора «В», это модернизация установки изопропилбензола на «Казаньоргсинтезе» и строительство этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наряду с ключевыми экономическими показателями предприятий это очень хороший результат, — заключил Шагиахметов.

Довольны увиденным остались и члены общественного совета.

— Наверное, мне не хватило времени, отведенного на наши вопросы. Но меня определенно радует открытость предприятия, что возможен вот такой диалог, как сегодня, — отметила экоактивист общественного движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова.