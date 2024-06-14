Татарстан в 2024 году лидирует по объему финансирования инвестиционных программ ЖКХ

Фото: Маргарита Головатенко

В 2024 году Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по объему финансирования инвестиционных программ в сфере коммунальных услуг. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель председателя государственного комитета республики по тарифам Лариса Хабибуллина.

Так, по ее словам, на эти цели власти Татарстана выделили 30 миллиардов рублей. Всего в республике действуют 70 программ: 24 в сфере тепловой энергии, 19 — водоснабжения, 17 — водоотведения, 7 — электроэнергетики, 3 — обращения с ТКО.

При этом в соседнем Башкортостане действует 83 инвестиционные программы в сфере ЖКХ. Однако по объему финансирования вырывается вперед Татарстан.

Хабибуллина отметила, что на данный момент комитет уделяет большое внимание контролю за выполнением инвестиционных программ.

— Мы в свои отчеты, помимо финансовых показателей, добавили физические, чтобы видеть, как идет исполнение в километраже, в замене оборудования. Сейчас добавили поступление оборотных средств ежемесячно, чтобы видеть, как деньги поступили и распределились, — заявила она.

Елизавета Пуншева