Татарстан выделил на инвестпрограммы ЖКХ 31 млрд рублей — больше всех в ПФО

Фото: Максим Платонов

Разработка методических рекомендаций по жилищным услугам на содержание многоквартирного дома

В Татарстане разработают методические рекомендации по жилищным услугам на содержание многоквартирного дома. В них будут указаны нормативы по утверждению жилищных тарифов, по уборке общих территорий, вывозу снега и т. д., сообщил председатель Комиссии по ЖКХ и экологии республики Дмитрий Романов.

— Сегодня задается много вопросов о том, как должна быть проведена уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования, вывоз снега. Не все понимают, что происходит. У нас есть минимальный перечень... который включает все услуги по содержанию многоквартирного дома. Поэтому рекомендации, которые утвердят, будут направлены во все органы местного самоуправления, — пояснил он.

По его словам, с начала года в Комитет по тарифам поступило 463 обращения. Они были связаны с начислениями за коммунальные и жилищные услуги, с вопросами капремонта дома, лекарственными препаратами, транспортом и тарифами.

— Сегодня задается много вопросов о том, как должна быть проведена уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования, вывоз снега. Не все понимают, что происходит, — сообщил председатель Комиссии по ЖКХ и экологии республики Дмитрий Романов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В разрезе обращений нужно понимать, что по вопросам ЖКХ звонят в Комитет по тарифам. Но Комитет по тарифам отвечает только за коммунальные услуги, но с учетом специфики работы мы стараемся разъяснять гражданам и вопросы по жилищным услугам или рекомендуем обращаться в жилищную инспекцию, — подчеркнул Романов.



31 млрд рублей на 70 программ

В целом в 2024 году Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по объему финансирования инвестиционных программ в сфере коммунальных услуг, заявила первый заместитель председателя Государственного комитета республики по тарифам Лариса Хабибуллина.

По ее словам, на эти цели власти Татарстана выделили 31 млрд рублей. Всего в республике действует 70 программ: 24 в сфере тепловой энергии, 19 — водоснабжения, 17 — водоотведения, семь — электроэнергетики, три — обращения с ТКО. В 2019 году таких проектов в регионе насчитывалось 24.

При этом в соседнем Башкортостане действует 83 инвестиционные программы в сфере ЖКХ. Однако по объему финансирования вырывается вперед Татарстан.

Хабибуллина подчеркнула, что на данный момент комитет уделяет большое внимание контролю за выполнением инвестиционных программ.

— Мы в свои отчеты, помимо финансовых показателей, добавили физические, чтобы видеть, как идет исполнение в километраже, в замене оборудования. Сейчас добавили поступление оборотных средств ежемесячно, чтобы видеть, как деньги поступили и распределились, — заявила она.



В 2024 году принято 515 тарифных решений

Кроме того, Хабибуллина напомнила, что с 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ. В частности, это коснется газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТКО и электроэнергетики.

Так, например, по ее словам, стоимость газа составит 7,4 рубля за кубический метр, а электроэнергия, в зависимости от условий, — от 3,57 до 5,09 рубля за киловатт. Хабибуллина добавила, что в 14 районах Татарстана отсутствует централизованное теплоснабжение.

— Например, в Мамадышском районе все население переведено на индивидуальные тепловые пункты, на индивидуальное отопление, но при этом организация оказывает услуги бюджетникам и прочим предприятиям. В данном случае Госкомитет услуги уже не регулирует. Они попадают под дерегулирование, и тариф определяется соглашением сторон между теплоснабжающей организацией и абонентом, — рассказала она.

Также член Комитета по тарифам отметила, что на 2024 год ведомство приняло 515 тарифных решений. Сумма выручки составляет 128 млрд рублей.

Тарифы вырастут еще в нескольких регионах

В мае «Реальное время» сообщало, что стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастет в ряде регионов России с 1 июля 2024 года.

Республика Хакасия — на 4%,

Забайкальский край — на 15%,

Москва — на 11%,

Санкт-Петербург — на 9,8%,

Московская область — на 10,7%,

Ленинградская область — на 10,2%,

Крым, Марий Эл, Коми, Якутия, Приморский и Хабаровский края, Курская, Новосибирская, Ростовская и Самарская области — на 9,5%,

Владимирская, Калужская, Орловская, Смоленская и Тамбовская области — в пределах 10%.

Эксперт по ЖКХ Надежда Блинкова отметила, что индексация коснется только коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение), тарифы на содержание и ремонт жилья устанавливаются региональными властями или жителями. В разных регионах и даже населенных пунктах одного региона тарифы могут различаться. Увеличение платы за ЖКУ сверх установленных индексов не допускается, за исключением применения повышающих коэффициентов.

Тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года. В 2023 году правительство утвердило индексы изменения платы на 2024 год и последующие периоды:

2024 год — 9,8%,

2025 год — 5,7%,

2026 год — 4%.

Елизавета Пуншева