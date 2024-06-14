В Казани досрочно откроют движение по мосту «Миллениум»

Фото: Максим Платонов

В Казани в ночь на 15 июня досрочно откроют движение по мосту «Миллениум» после проведенных ремонтных работ, сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.



На объекте восстановили гидроизоляцию, заменили все слои дорожного покрытия и установили подсветку. Также частично отремонтировали пролетные строения. Осталось завершить пусконаладочные работы декоративного освещения и ремонт пролета, но эти работы не повлияют на автомобильное движение.

Напомним, второй пролет «Миллениума» в Казани закрыли на ремонт 2 апреля. Для движения автомобилей полностью перекрыта часть моста в направлении улицы Сибгата Хакима.

