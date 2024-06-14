В Казани досрочно откроют движение по мосту «Миллениум»
В Казани в ночь на 15 июня досрочно откроют движение по мосту «Миллениум» после проведенных ремонтных работ, сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.
На объекте восстановили гидроизоляцию, заменили все слои дорожного покрытия и установили подсветку. Также частично отремонтировали пролетные строения. Осталось завершить пусконаладочные работы декоративного освещения и ремонт пролета, но эти работы не повлияют на автомобильное движение.
Напомним, второй пролет «Миллениума» в Казани закрыли на ремонт 2 апреля. Для движения автомобилей полностью перекрыта часть моста в направлении улицы Сибгата Хакима.
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