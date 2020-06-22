Новости общества

03:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Васильево начался ремонт дороги до санатория «Васильевский»

03:34, 22.06.2020
В Васильево начался ремонт дороги до санатория «Васильевский»
Фото: скриншот

В поселке Васильево начался ремонт дороги до санатория «Васильевский». Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

«Общая протяженность дороги почти 1,5 км. Кроме проезжей части, здесь также будет обустроен тротуар. Дорога эта стратегическая, так что ремонту рады все жители поселка», — отметил глава поселка Эльдар Халиуллин.

В начале июня глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев пообещал жителям ул. Тверской сделать асфальтированную дорогу.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем