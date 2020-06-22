В Васильево начался ремонт дороги до санатория «Васильевский»
В поселке Васильево начался ремонт дороги до санатория «Васильевский». Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
«Общая протяженность дороги почти 1,5 км. Кроме проезжей части, здесь также будет обустроен тротуар. Дорога эта стратегическая, так что ремонту рады все жители поселка», — отметил глава поселка Эльдар Халиуллин.
В начале июня глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев пообещал жителям ул. Тверской сделать асфальтированную дорогу.
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