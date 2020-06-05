Михаил Афанасьев пообещал заасфальтировать дорогу в поселке Гари

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев пообещал жителям ул. Тверской сделать асфальтированную дорогу, сообщает пресс-служба района.

«Я думаю, что вашу улицу надо закольцевать, сделать нормальную дорогу, парковочные «карманы». Чтобы это решение было не временным, а раз и навсегда. Наши специалисты все замерят, составят смету и начнем работу. Мгновенного разрешения проблемы я не обещаю, но то, что работа начнется — это точно», — сказал Афанасьев.

Жители поселка Гари пожаловались, что на улице Тверской нет хорошей дороги. Мамам с колясками и маленькими детьми тяжело взбираться в горку по этому бездорожью. Зеленодольцы пробовали сами решить проблему: привозили битый кирпич, крошку асфальта, землю с камнями, но дождями и талой весенней водой все размывает. «Приезжайте, и увидите все своими глазами», — говорилось в сообщении.

2 июня стало известно, что в Зеленодольске появится центр IT-компетенций.

