Карикатурист Бузыкаев потроллил Собянина из-за затопленных улиц в Москве

Известный художник из Башкирии Камиль Бузыкаев опубликовал новую карикатуру. На этот раз она посвящена мэру Москвы Сергею Собянину и затопленным после дождя улицам столицы.

На картинке изображен голый мужчина, внешне напоминающий Собянина, который стоит по колено в воде. При этом его лицо и паховую зону художник «спрятал» за кленовыми листьями. В луже карикатурист также изобразил тонущие автомобили.

«Она утонула», — подписал Бузыкаев карикатуру.

На днях после сильного дождя в Москве подтопило несколько улиц. Вице-мэр столицы Петр Бирюков сообщил, что причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.

Ранее карикатурист из Башкирии пошутил на тему расизма в США.

