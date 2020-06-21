Карикатурист Бузыкаев потроллил Собянина из-за затопленных улиц в Москве
Известный художник из Башкирии Камиль Бузыкаев опубликовал новую карикатуру. На этот раз она посвящена мэру Москвы Сергею Собянину и затопленным после дождя улицам столицы.
На картинке изображен голый мужчина, внешне напоминающий Собянина, который стоит по колено в воде. При этом его лицо и паховую зону художник «спрятал» за кленовыми листьями. В луже карикатурист также изобразил тонущие автомобили.
«Она утонула», — подписал Бузыкаев карикатуру.
На днях после сильного дождя в Москве подтопило несколько улиц. Вице-мэр столицы Петр Бирюков сообщил, что причиной подтоплений в городе стало попадание листвы в ливневую канализацию.
Ранее карикатурист из Башкирии пошутил на тему расизма в США.
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