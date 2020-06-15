Карикатурист из Башкирии пошутил на тему расизма в США

Фото: Камиль Бузыкаев

Известный карикатурист из Башкирии Камиль Бузыкаев опубликовал новую иллюстрацию, на этот раз посвященную протестам против расизма в США.

На картинке персонаж в белом одеянии со светлой кожей, стоя на коленях, целует ногу второму — в темной накидке и с темной кожей.

Ранее башкирский художник Камиль Бузыкаев отреагировал карикатурой на сообщения СМИ о покупке российским олигархом Романом Абрамовичем картины «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка.



Художник-карикатурист Камиль Бузыкаев — талантливый скульптор, художник, карикатурист, член Творческого союза художников Республики Башкортостан и России.