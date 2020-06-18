«Уфа» заявила Безденежных на матчи РПЛ
«Уфа» внесла в заявку на чемпионат России по футболу полузащитника Игоря Безденежных. Об этом сообщается в микроблоге уфимского клуба в Twitter.
Воспитанник уфимского футбола сможет помочь уфимцам в оставшихся матчах нынешнего сезона. Первую часть сезона Игорь Безденежных провел в аренде в «Чайке», поэтому «Уфа» получила возможность заявить игрока уже сейчас.
Полузащитник будет выступать в РПЛ под 87-м номером.
СпортФутбол Башкортостан
Игорь Безденежных заявлен за ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) June 18, 2020
Воспитанник уфимского футбола сможет помочь нашей команде в оставшихся восьми матчах этого сезона. Полузащитник заявлен в Тинькофф РПЛ под 87-м номером.
Напомним, что первую часть сезона Игорь Безденежных провел в аренде в «Чайке» pic.twitter.com/k9id4Wsb2p
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