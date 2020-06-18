Новости спорта

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа» заявила Безденежных на матчи РПЛ

12:31, 18.06.2020
«Уфа» заявила Безденежных на матчи РПЛ
Фото: twitter.com/UfaFc

«Уфа» внесла в заявку на чемпионат России по футболу полузащитника Игоря Безденежных. Об этом сообщается в микроблоге уфимского клуба в Twitter.

Воспитанник уфимского футбола сможет помочь уфимцам в оставшихся матчах нынешнего сезона. Первую часть сезона Игорь Безденежных провел в аренде в «Чайке», поэтому «Уфа» получила возможность заявить игрока уже сейчас.

Полузащитник будет выступать в РПЛ под 87-м номером.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем