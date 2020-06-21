Соцсети: В ресторане «Круиз» в Казани провели банкет

В ресторане «Круиз» в Казани провели банкет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Вот так соблюдают постановление правительства РТ в ресторане «Круиз». Судя по количеству припаркованных авто, здесь масштабный праздник — свадьба или юбилей. И то, и другое, насколько мне помнится, пока еще не разрешили проводить при массовом скоплении людей», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщается в аккаунте novosti_116, администрация ресторана отрицает, что у них проводились какие-либо мероприятия. По словам представителя ресторана «Круиз», автомобили принадлежат тем, кто приехал на пляж покурить кальян и сфотографироваться на фоне Кремля.

Ранее в Казани на 100 тыс. рублей оштрафовали бары «Волна» и «Нить» на ул. Профсоюзной за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ.

