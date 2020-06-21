В мэрии Казани предупредили, что 23 июня не будет сокращенным днем

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России парад Победы назначен на среду, 24 июня, этот день станет выходным. Однако во вторник сокращенный график не предусмотрен.

«Продолжительность рабочего дня 23 июня не сокращается, так как этот день не является предпраздничным», — сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что в столице Татарстана также пройдет парад. На него не пустят зрителей, которым предложат посмотреть шествие по телевизору или в интернете. Накануне прошла единственная репетиция парада.