Казанская финансовая пирамида продает земли в Ленинградской области за 115 млн рублей

Обанкротившийся кооператив «Центральная Сберкасса» выставил на торги два земельных участка в Ленинградской области. Начальная стоимость этих лотов составляет 115,3 млн рублей.

Конкурсный управляющий сообщает, что торги стартовали 20 июня. До 22 июля они будут идти без снижения стоимости. Далее каждую неделю цена лотов будет снижаться на 7%.

В сообщении даже не указана площадь участков. Уточняется лишь их расположение — Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области.

Напомним, что кооператив действовал с 2015 года. За это время его жертвами стали 409 человек. Его основатель Дмитрий Русанов обвиняется в создании финансовой пирамиды.