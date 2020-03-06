В Казани судят организатора финансовой пирамиды из Украины

В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу против 41-летнего экономиста из Донецка Дмитрия Русанова. Его обвиняют в мошенничетве и отмывании денег.

По версии следствия, с 2015-го Русанов руководил потребительским кредитным кооперативом «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1». Он принимал сбережения граждан в качестве вкладов. За использование денег обещал выплачивать от 11 до 19 процентов годовых. Однако эти деньги от похитил, передает прокуратура РТ.



Жертвами пирамиды стали 409 граждан из Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, Ставропольского края. Им причинен ущерб на сумму более 160 млн рублей.

Часть похищенных денег мужчина легализовал при помощи приобретения 42 единиц техники: вагон-домов, грузовых и легковых автомобилей.

Мужчина вину полностью признал. Имущество, которое он скупил, арестовано.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале «Реального времени».