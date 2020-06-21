«Рубин» выкупил контракт Абильдгора и продлил соглашение с игроком до 2024 года

«Рубин» воспользовался правом выкупа контракта полузащитника Оливера Абильдгора из «Ольборга». Об этом сообщается на официальном сайте датского клуба.

Казанцы продлили соглашение с футболистом до 30 июня 2024 года. По данным transfermarkt стоимость прав обошлась казанскому клубу в 1 млн евро.

«Оливер произвел сильное впечатление в казанском «Рубине», не смотря на то, что российская лига, как и везде, была приостановлена из-за коронавируса. Мы рады, что теперь это стало реальностью, и он может продолжить свое иностранное путешествие, к которому у него было большое желание. Мы желаем Оливеру всего наилучшего», — заявил спортивный директор «Ольборга» Инге Андре Олсен.

Состав казанского «Рубина» Абильдгор пополнил зимой 2020 года. Всего за казанцев он провел 4 матча в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, накануне «Рубин» в рамках 23-го тура Премьер-лиги в гостях обыграл «Урал» (2:1). Подробнее о ходе матча и его итогах можно почитать в материале «Реального времени».