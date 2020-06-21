Седан Aurus Senat заметили в Баку

Один из экземпляров седана Aurus Senat добрался до Баку. Фотографии автомобиля с азербайджанскими номерами и соответствующей геолокацией появились в Instagram-аккаунте carsinbaku_official.

При этом частным клиентам автомобиль начнут продавать только в следующем году.

В издании «Автоновости дня» предположили, что замеченный в Баку автомобиль может принадлежать посольству России в Азербайджане. Или, может быть, машине устроили дорожные испытания в условиях жаркого климата.

Ранее глава Aurus Адиль Ширинов заявил, что запустить седан Aurus Senat «в серию» планируется только в ноябре 2020 года, производить его будут на заводе Ford Sollers в Елабуге.

