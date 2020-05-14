В Татарстане полицейские задержали двух братьев, ворующих могильные ограды

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В Бугульме сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже могильных оград с кладбищ.

С заявлением о краже металлических град с могил родственников местные жители начали обращаться 9 мая. На кладбище по улице Гончарова и в деревне Солояз неизвестные похитили чугунные ограды. Также заявления поступили еще от нескольких жителей района.

Полиция задержала подозреваемых, ими оказались двое братьев 27 и 34 лет. Стражи порядка установили причастность мужчин к совершению 12 аналогичных преступлений. По предварительным данным, мужчины выбирали массивные ограды и увозили их в пункты приема.



Ранее они уже были судимы за подобные преступления.

Ранее после погрома на кладбище Васюково жители татарской деревни не поверили в вину душевнобольного мальчишки.

