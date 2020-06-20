«Рубин» одержал волевую победу над «Уралом», играя в меньшинстве

«Рубин» в гостевом матче обыграл «Урал» (2:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева открыли счет в самом начале встречи. Уже на 7-й минуте матча Кухарчик здорово обыграл Зуева и катнул мяч вдоль ворот, где защитник казанцев Сантос неудачно срезал его мимо Дюпина.

«Рубин» сумел отыграться еще в первом тайме, когда после розыгрыша углового ударом через себя красиво забил Кварацхелия. В перерыве тренеры команд не сделали никаких изменений. Второй тайм начался с атак «Рубина». В одной из них Кварацхелия отлично прошел по бровке и выкатил мяч Бакаеву, которому оставалось лишь добить его в сетку ворот гостей.

В оставшееся время матча «Урал» атаковал большими силами, но так и не смог сравнять счет. При этом с середины второго тайма казанцы действовали вдесятером, за удар соперника ногой был удален Подберезкин.