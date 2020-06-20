Почти 70 проектов из Татарстана получили президентские гранты на 120 млн рублей
Организаторы подвели итоги второго конкурса на получение президентских грантов на развитие гражданского общества. 66 проектов из Татарстана добились финансирования на 120 млн рублей.
Самую крупную сумму — 18,5 млн рублей — получил проект «Тест для победы» благотворительной организации «Новый век». С другого конца списка — проект «Кислородный фитобар «Здравушка» Центра соцпомощи «Саулык» Менделеевского района. Он удостоился 165 тысяч рублей, передает пресс-служба Общественной палаты республики.
Казанские НКО получили наибольшую поддержку. В совокупности 37 проектов собрали 102,7 млн рублей.
Напомним, что по итогам первого конкурса 18 благотворительных проектов из Казани получили гранты в размере около 28 млн рублей.
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