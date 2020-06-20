Почти 70 проектов из Татарстана получили президентские гранты на 120 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Организаторы подвели итоги второго конкурса на получение президентских грантов на развитие гражданского общества. 66 проектов из Татарстана добились финансирования на 120 млн рублей.

Самую крупную сумму — 18,5 млн рублей — получил проект «Тест для победы» благотворительной организации «Новый век». С другого конца списка — проект «Кислородный фитобар «Здравушка» Центра соцпомощи «Саулык» Менделеевского района. Он удостоился 165 тысяч рублей, передает пресс-служба Общественной палаты республики.

Казанские НКО получили наибольшую поддержку. В совокупности 37 проектов собрали 102,7 млн рублей.

Напомним, что по итогам первого конкурса 18 благотворительных проектов из Казани получили гранты в размере около 28 млн рублей.

