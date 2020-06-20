«Урал» — «Рубин»: Абильдгор, Бакаев в основе, Коновалов остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч 23-го тура РПЛ против «Урала».

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выставил на поле трех центральных защитников — Сантос, Старфельт и Уремович. Одному из них придется играть на правом фланге обороны, из-за травмы встречу пропустит Данченко.

Слева в атаке тренеры доверили место Бакаеву, а справа появится Кварацхелия. Также неожиданно остался в запасе полузащитник Коновалов, который до этого считался игроком основного состава.

Состав «Урала»: Годзюр — Вилюш, Емельянов, Кулаков, Золотов — Бумаль, Егорычев, Кухарчик — Эль Кабир, Бикфалви, Панюков.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Сантос, Старфельт, Уремович — Могилевец, Абильдгор, Подберезкин — Бакаев, Кварацхелия, Игнатьев.