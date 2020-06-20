Голливудская торговая палата рассказала, чьи звезды появятся на «Аллее славы» в 2021 году

Голливудская торговая палата назвала список тех, чьи звезды появятся в 2021 году на «Аллее славы».

Всего на «Аллее славы» в следующем году появится 35 новых звезд. Среди них: Бенедикт Камбербэтч, Зак Эфрон, Кортни Кокс, Шайа Лабаф, Джош Бролин, Наоми Уоттс, Кристиан Слэйтер, Лора Линни, Сара Полсон, Мисси Эллиотт, Ник Кэннон, Келли Кларксон, Сара Брайтман.

Также получат свои звезды посмертно Джазмен Чарли Паркер и оперный певец Лучано Паворотти.

Даты проведения церемонии закладки пока не определены, пишет Variety.

Ранее церемонию вручения кинопремии «Оскар» перенесли с 28 февраля 2021 года на 25 апреля того же года. Номинантов на премию объявят 15 марта 2021 года.

