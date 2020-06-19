Кадыров высказался о разгромах во французском Дижоне из-за избиения чеченского подростка

Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает события во французском Дижоне межэтническим конфликтом. По его мнению, вступившиеся за представителя диаспоры чеченцы действовали правильно.

Кадыров написал в своем телеграм-канале, что внимательно следит за ситуацией в Дижоне, «где произошли, как пишут в СМИ, межэтнические столкновения».

Политик считает, что «местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки».

Кадыров отметил, что наркодилеры жестко расправились с 16-летним чеченцем, который заступился за своего друга. Правосудие не отреагировало должным образом, и тогда соплеменники пришли на помощь.

«Лично мое мнение такое — я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев», — написал глава Чечни.

Ранее французские СМИ рассказали о беспорядках в Дижоне, продолжавшихся несколько дней. Конфликт произошел между представителями чеченской диаспоры и местными жителями магрибского происхождения. Поводом для стычек стало избиение чеченского подростка.

По данным СМИ, несколько десятков вооруженных чеченцев разгромили местную кальянную, которая якобы принадлежала обидчикам подростка.

Недавно в Париже участники манифестации против расизма и насилия со стороны полиции начали беспорядки. В стражей порядка полетели петарды, бутылки, также пострадали витрины некоторых магазинов.

