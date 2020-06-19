«Ростов» открыл счет в игре с «Сочи» уже на первой минуте матча

«Ростов» открыл счет в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» уже на первой минуте встречи.

Автором гола стал молодой футболист ростовчан Роман Романов, добивший мяч в ворота после отскока перед штрафной площадью.

Встреча примечательна тем, что «Ростову» пришлось выставить на этот матч воспитанников своей академии из-за ушедших на коронавирусный карантин игроков основного состава. Самым старшим игроком ростовчан в этой встрече является 19-летний полузащитник Никита Колотиевский.

Сразу после этого «Сочи» сравнял счет благодаря точному удару Мостового.