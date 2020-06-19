Эксперт озвучил три главных для населения тезиса по поправкам в Конституцию

О том, что важно учесть и проговорить в ходе взаимодействия с населением касательно голосования по поправкам в Конституцию РФ, на заседании экспертного штаба «Волга» рассказал президент «Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов.



— Во-первых, закрепляется статус национальных республик, что очень важно на фоне появляющихся периодически вбросов об унификации республик. Второе — закрепление нормы о том, что Россия является социальным государством. Есть запрос на индексацию пенсий, социальных выплат, гарантии по минимальному доходу граждан, медицине… Закрепление всего этого в Конституции смотивирует людей прийти на участки для голосования гораздо больше, чем какие-то другие призывы, — рассказал эксперт.

Также, по мнению Баширова, важно разъяснять, что президент делится своими полномочиями с коллективными органами управления, а главы регионов получают возможность участия в принятии федеральных решений.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил, что люди устали напрягаться и бояться на фоне «коронакризиса» и сейчас в обществе крайне высокий запрос на честность проведения голосования и взаимодействия с властью.

