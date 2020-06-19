Ак Барс Банк провел общее собрание акционеров в заочной форме

18 июня состоялось Годовое общее собрание акционеров Ак Барс Банка в форме заочного голосования. В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, избрали Совет директоров и ревизионную комиссию.



Акционеры ПАО «АК БАРС» БАНК приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года и оставить прибыль в размере 5,9 млрд рублей нераспределенной.



Кроме того, аудиторами банка утвердили ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» и АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Также во время собрания акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка и изменения в Положение «О Совете директоров ПАО «АК БАРС» БАНК».



По итогам 2019 года Ак Барс Банк занимает 16-е место по размеру активов, 18-е место по объему собственного капитала среди российских банков по ренкингу «Интерфакс-100» и 16-е место по объему ипотечного кредитования по рейтингу RAEX. Величина собственного капитала банка составляет 78,2 млрд рублей, уставный капитал — 48,1 млрд рублей. По итогам прошлого года чистая прибыль Ак Барс Банка выросла более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом и составила 6,3 млрд рублей.



2019 год стал для Ак Барс Банка рекордным по финансовым показателям: банк получил наибольшую за всю историю кредитной организации чистую прибыль и комиссионный доход, а также динамичный рост кредитного портфеля. Цифровизация коснулась всех бизнес-направлений Ак Барс Банка как одного из лидеров среди российских банков по количеству и качеству цифровых сервисов дистанционного банковского обслуживания. Системы ДБО для физических лиц и для бизнеса в 2019 году входят в топ-3 российских мобильных и интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report. Банк занимает 6-е место по уровню цифровизации в России в рейтинге «Сколково».

ПАО «Ак Барс Банк»



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