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Мухаметшин: Татарстан разрабатывает свой план восстановления экономики

15:55, 19.06.2020
Мухаметшин: Татарстан разрабатывает свой план восстановления экономики
Фото: gossov.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать республиканский план по преодолению «коронакризиса». Об этом на совещании в Госсовете РТ рассказал спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

«В соответствии с поручением президента Татарстана Рустама Минниханова разрабатывается проект республиканского плана мероприятий по реализации Общенационального плана действий», — передает пресс-служба Госсовета РТ.

Он рассказал, что за 5 месяцев экономика Татарстана недополучила около 32,2 млрд рублей.

Важным направлением в кризис является и реализация федеральных программ на территории республики, уверен Мухаметшин.

«Каждый рубль, который привносится в бюджет Татарстана, сегодня особенно ценен, каждая копейка на счету», — подчеркнул он.

Напомним, Минниханов уже представил президенту России Владимиру Путину несколько предложений для оживления экономики, разработанных руководством Татарстана.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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