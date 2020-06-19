Мухаметшин: Татарстан разрабатывает свой план восстановления экономики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать республиканский план по преодолению «коронакризиса». Об этом на совещании в Госсовете РТ рассказал спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.



«В соответствии с поручением президента Татарстана Рустама Минниханова разрабатывается проект республиканского плана мероприятий по реализации Общенационального плана действий», — передает пресс-служба Госсовета РТ.

Он рассказал, что за 5 месяцев экономика Татарстана недополучила около 32,2 млрд рублей.

Важным направлением в кризис является и реализация федеральных программ на территории республики, уверен Мухаметшин.

«Каждый рубль, который привносится в бюджет Татарстана, сегодня особенно ценен, каждая копейка на счету», — подчеркнул он.

Напомним, Минниханов уже представил президенту России Владимиру Путину несколько предложений для оживления экономики, разработанных руководством Татарстана.

