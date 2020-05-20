Минниханов озвучил Путину ряд предложений по восстановлению экономики
Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил президенту России Владимиру Путину несколько предложений для оживления экономики, разработанных руководством Татарстана:
- расширить меры поддержки в виде зарплатных кредитов под 0% и под 2% (с июня) на все предприятия реального сектора страны, потерявшие не менее 30% прибыли, а не только на те, которые относятся к списку пострадавших отраслей;
- с учетом того, что республика относится к регионам с высоким уровнем жизни, приравнять Татарстан к Москве, Санкт-Петербургу в части предоставления кредитных каникул (увеличить лимит с 2 до 3 млн);
- предоставить регионам полномочия адресно решать, кто освобождается от штрафных санкций за несвоевременную оплату ЖКХ (в настоящее время они не начисляются никому, и это позволяет не платить даже платежеспособным клиентам).
Подробнее о встрече — в тексте «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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