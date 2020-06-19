Синоптики Татарстана обещают грозы, град и до +28°С в выходные

Гидрометцентр РТ подготовил прогноз на пять дней. По данным синоптиков, Татарстан находится под влиянием антициклона.

В субботу днем и вечером, начиная с северо-западных районов, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Сила ветра может достигать 15—20 м/с. Температура воздуха составит от +23 до +28°С.

В воскресенье, 21 июня, ночью возможен дождь. Днем осадки будут несущественными. Воздух прогреется до 17—22 градусов тепла.

Сухая прохладная погода сохранится и в понедельник. Термометры покажут от +16 до +21°С.

Предварительно, во вторник и среду, 23—24 июня, местами возможен небольшой дождь, температуры воздуха постепенно повысятся до 19—24 градусов Цельсия.