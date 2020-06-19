«Норникель» потратил уже 5 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что компания уже потратила на мероприятия по ликвидации последствий аварии в Норильске более 5 млрд рублей.

Он подчеркнул, что государству не придется потратить на эти цели «ни одного рубля».

Во время видеосвязи с Путиным глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что первый и второй этапы ликвидации завершаются. Разлившиеся нефтепродукты собираются с воды и почвы.

На третьем этапе они должны быть транспортированы к месту утилизации. Однако по новому плану это планируется сделать при помощи гибкого трубопровода. Четвертым этапом станет восстановление почвы и воды.