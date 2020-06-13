КФУ примет больше целевиков по медицинским направлениям в этом году
В Казанском федеральном университете (КФУ) в 2020 году изменилось количество целевых мест для поступающих на медицинские специальности.
Так, количество мест для поступающих на целевое обучение по направлению «Лечебное дело» увеличилось до 70. В прошлом году таких мест было 63.
При этом по направлению подготовки «Стоматология» стало меньше целевых мест. В этом году их будет пять, в прошлом году их количество составляло девять.
Количество целевых мест по другим направлениям подготовки в КФУ в этом году существенно не изменилось, передает пресс-служба КФУ.
В мае в Министерстве образования рассказали об особенностях приемной кампании в вузы этим летом. Вступительные экзамены будут организованы дистанционно.
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