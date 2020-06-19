Самый титулованный мини-футбольный клуб России закрывается из-за долгов

Самый титулованный мини-футбольный клуб России московское «Динамо» прекращает свое существование из-за финансовых трудностей.

Президент «Динамо» Андрей Губернский уже объявил игрокам и тренерскому штабу о закрытии клуба. По сообщению источника, московская команда имеет миллионные долги, с которыми так и не смог рассчитаться.

Московское «Динамо» было основано в 2002 году известным российским футболистом Константином Еременко. За все время своего существования клуб 11 раз становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

В 2017 году «Динамо» из-за финансовых сложностей вылетело из Суперлиги и с тех пор выступало в первом дивизионе чемпионата России.