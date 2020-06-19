Новичок «Нефтехимика» признан лучшим игроком Белоруссии в прошлом сезоне

Новобранец «Нефтехимика» Андрей Костицын признан лучшим хоккеистом Белоруссии прошедшего сезона. Опрос проводился главным спортивным изданием страны «Прессбол».

Костицын победил с огромным отрывом от своих конкурентов. Второе место занял защитник «Трактора» Ник Бэйлен, а третьим стал игрок «Ак Барса» Кристиан Хенкель.

Недавно Костицын перешел в «Нефтехимик», подписав с нижнекамским клубом однолетний контракт.

В минувшем регулярном первенстве КХЛ форвард провел 60 матчей и был капитаном минского «Динамо». За прошлый сезон Костицын набрал 34 очка (17+17), став вторым бомбардиром команды, получил приз «Бесценного игрока команды».